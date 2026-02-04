ツギイロは、2月8日10〜17時に幕張メッセ（千葉県千葉市）にて開催される、「ワンダーフェスティバル2026［冬］」内の特別イベント「ウルトラ怪獣ワンフェス」に、ウルトラマンとコラボレーションした有田焼作品「カネゴン」を出展する。●伝統を守るため「ウルトラマン」とコラボ400年以上続く日本の伝統工芸である有田焼は現在、「人材不足・後継者不在」によって存続の危機に直面しており、有田焼産業では関連事業者の多く