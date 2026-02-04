【その他の画像・動画等を元記事で観る】 なにわ男子・道枝駿佑が、2月4日発売の『日経エンタテインメント！』2026年3月号の表紙に登場。グループとして2026年でデビュー5周年を迎えるなかで俳優としての成長も見せている彼が、5年目の胸中をじっくり語っている。 ■「印象に残っているうちわは？」など9つの質問にも回答 3月20日に公開される主演映画『君が最後に遺した歌』は、4年前に大ヒットした『今夜、世界か