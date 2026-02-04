― ダウは166ドル安と反落、AIによるソフトウエア業界の競争激化・成長毀損を懸念 ― ＮＹダウ 49240.99 ( -166.67 ) Ｓ＆Ｐ500 6917.81 ( -58.63 ) ＮＡＳＤＡＱ 23255.19 ( -336.92 ) 米10年債利回り4.267 ( -0.015 ) ＮＹ(WTI)原油 63.21 ( +1.07 ) ＮＹ金 4935.0 ( +282.4 ) ＶＩＸ指数18.00 ( +1.66 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54105 ( -515 ) シカ