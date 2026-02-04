札幌・東警察署は2026年2月3日、札幌市豊平区に住む不動産業の男（69）を暴行の疑いで逮捕しました。男は3日午前8時半ごろ、札幌市営地下鉄東区役所前の駅構内で駅員の男性（44）の胸を両手で数回押しつける暴行を加えた疑いが持たれています。被害を受けた男性の同僚が「駅員が暴行を受けた」と警察に通報しました。警察によりますと、男は駅員と切符の精算方法について揉めていて、その後、暴行に発展したということです。調べに