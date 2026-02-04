北海道・旭川東警察署は2026年2月3日、旭川市に住む団体職員の男（30）を器物損壊の疑いで現行犯逮捕しました。男は3日午後11時ごろ、旭川市豊岡6条5丁目にある姉（33）の住宅敷地内で、駐車中の軽乗用車を殴って損壊させた疑いが持たれています。被害にあった姉から「弟が暴れて車を壊そうとしている」と警察に通報があり事件が発覚しました。警察によりますと、男は車の助手席側を手で殴り、車についているバイザーを壊し