U-18 Jリーグ選抜の監督に山口素弘氏、コーチには中村俊輔氏Jリーグは2月3日、2月11日に開催される「NEXT GENERATION MATCH 2026」に出場するU-18 Jリーグ選抜と日本高校サッカー選抜のメンバーを発表した。スタッフ・コーチ陣も決定したなか、SNSでは「激アツかよ」「楽しみなメンバーだらけ」など注目を集めている。今回の「NEXT GENERATION MATCH 2026」は11日にニッパツ三ツ沢球技場で行われる。U-18 Jリーグ選抜には、す