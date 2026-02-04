田中聡がMOM、ベスト11に名を連ねる活躍を披露ドイツ2部フォルトゥナ・デュッセルドルフMF田中聡が、現地で評価を高めている。2月1日に開催されたドイツ2部第20節パーダーボルン戦にフル出場した田中は1-1の後半38分に決勝点をアシストする活躍で、2-1の勝利に貢献した。クラブはマン・オブ・ザ・マッチに田中を選び、活躍を称賛。さらにドイツ誌「キッカー」が選出するベスト11にも田中は名を連ねた。同誌は「チームにとって