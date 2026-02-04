もう40年以上の野球記者生活で「打撃は感性」という話は中西太、落合博満、岡田彰布……ら多くの先人から聞いた。感性は人それぞれのため、たとえば岡田は監督時代、打撃コーチに「教えるな」と命じていた。同じ話を阪神キャンプ地の沖縄・宜野座で監督・藤川球児から聞いた。球団スペシャルアンバサダー（SA）の糸井嘉男を臨時打撃コーチに招いた意図について語るなかで「バッティングは、やっぱり感性ですからね」と言ったの