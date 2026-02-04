阪神の沖縄・具志川キャンプ第1クール3日目となった3日、岩崎優投手(34)が新外国人のダウリ・モレッタ投手(29)の異文化交流に一肌脱いだ。この日は節分とあって事前に準備したという鬼のお面と豆を球場に持参し助っ人右腕の豆まき初体験をアシスト。キャンプ初日からチームに溶け込めるように尽力するベテラン左腕の温かい人間味も垣間見えた１日だった。(取材・遠藤礼)朝、具志川球場入りした岩崎は白い紙袋を手にしていた