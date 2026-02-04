「阪神春季キャンプ」（３日、宜野座）先発陣に新たに加わる新外国人コンビ、カーソン・ラグズデール投手（２７）＝前ブレーブス＝とイーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が３日、そろって来日初のブルペン入り。デイリースポーツ評論家の中田良弘氏（６６）が２投手の投球を解説した。◇◇新助っ人の初ブルペンを見たが、２人ともこの時期からガンガン飛ばしていて驚かされた。まずは右のラグズ