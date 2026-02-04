名門ケンブリッジ大学で重視されるのが「コミュニケーション」。知識を得て増やすだけでなく、コミュニケーションを取り入れて、成長と深い理解をする。こうした教育システムを800年という長い月日をかけて築いてきたという。ケンブリッジ大学教授・飯田史也さんの著書『あなたの一生を支える 世界最高峰の学び』（日経BP）からケンブリッジ流の学び深める4ステップを一部抜粋・再編集して紹介する。実践！学びを深める4ステップさ