Image: 株式会社ハレルヤ こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。会計のとき、ポケットやカバンから財布をスマートに取り出し支払いをする。その一連の動作の無駄を徹底的に省き、0.8cmという薄さまで実現したのが、今回ご紹介したい「LEAP Semi（リープ・セミ）」。価格も6,000円から購入でき、「革の聖地」とも呼ばれる兵庫県姫路市の馬革を使用した、とにかくおすすめし