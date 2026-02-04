Image: Apple 「吊るし」モデルはなくなりました。イチから自分でカスタマイズはい、冒頭から変更点をぶっこみましたが、そういうことです。これまでApple（アップル）のオンラインストアでMacを買う時って、「ベース構成」「メモリ多め構成」「プロ向け構成」みたいな構成がいくつか用意されていて、そこを選んでから改めてカスタマイズするという流れでした。しかし、突如この方針が変更。