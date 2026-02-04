江村美咲がスノーボードに挑戦パリ五輪フェンシング女子サーブル団体戦で銅メダルを獲得した江村美咲（立飛ホールディングス）が自身のインスタグラムを更新。「パリ後に見つけた、数少ない趣味のひとつ」に挑戦する姿を公開している。江村が挑戦したのはスノーボード。灰色のウェアにゴーグル姿で、ボードを片手にポーズをとると、「パリ後に見つけた、数少ない趣味のひとつ。納めました。やっと滑れるようになってきたところ