会見直前に声をかけたら……――昨夜はよく眠れましたか。「はい、よく寝れました」FRIDAY記者が声をかけると、ウクライナ出身の大関・安青錦(あおにしき)（21）はハッキリした日本語で答えた。初場所千秋楽（1月25日）で優勝を決め、翌日午前中に「一夜明け会見」を開く直前のことだ。昭和の大横綱・双葉山以来、実に89年ぶりに新関脇、新大関での２場所連続Ｖという快挙を成し遂(と)げた安青錦だが、場所中は重圧を感じていたと