是枝現場での洗礼日曜劇場、Netflix、そして朝ドラ―― 。昨年、若手俳優が目指す『王道』を、涼しい顔で駆け抜けた女優がいる。現在放送中の朝ドラ『ばけばけ』（NHK）に出演中の注目女優・野内まる（23）だ。１月期スタートの新ドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）では主演を務める杉咲花（28）の大学時代からの友人役を演じるなど、今年も存在感を発揮している。18歳で芸能活動を開始し、昨年だけでも是枝裕