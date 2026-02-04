なんせ、エモい昨年10月、東京近郊のとある街で、ドラマの撮影が行われていた。舞台となった古びたアパートの周辺には撮影機材が並び、大勢のスタッフが準備を進めていた。しばらくして、黒いスーツを着た２人の“イケメン”が登場。アパートの階段を上がり開放廊下に立つ。そして、カメラに向かってポーズ……。俳優の岡田将生（36）と染谷将太（33）である。この日、２人は４月期の金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』（TBS系）の撮影