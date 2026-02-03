日産自動車株式会社は、「日産アリア NISMO」マイナーチェンジモデルの価格を発表し、2026年3月19日に発売すると発表した。 電動NISMOロードカーのフラグシップとして位置付けられる同モデルは、「アリア」e-4ORCEをベースに専用チューニングを施し、高い動力性能と走行性能を追求した一台である。今回の改良では、Google搭載のNissanConnectインフォテインメントシステムやAC外部給電コネクタ