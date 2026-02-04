俳優・原田龍二の妻でタレントの原田愛が、夫婦で長男をお見送りした様子をアップした。4日までに自身のブログを更新し「行ってしまった」と題して投稿。「お気づきの方もいらっしゃいました。そうなんです。息子がまたまた旅立ちました」と明かした。長男は、サッカー留学していたアメリカの大学を昨年に卒業。愛は、昨年１２月の投稿で「息子の大学の卒業式に出席しました」と明かし、２ショットを披露している。あれか