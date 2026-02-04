7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が、4日発売のエンタメ専門誌『日経エンタテインメント！』2026年3月号（日経BP）の表紙に登場する。グループとして今年でデビュー5周年を迎えるなかで俳優としての成長も見せている彼が、5年目の胸中をじっくり語っている。【動画】道枝駿佑＆めるるの切ない恋…『君が最後に遺した歌』最新予告が公開3月20日に公開される主演映画『君が最後に遺した歌』は4年前に大ヒットした『今夜、世