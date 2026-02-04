Perfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香（36）が4日までに自身のインスタグラムを更新。年中行事オフショットを公開した。「福徳招来」とかきだしたあ〜ちゃん。愛犬、妹でちゃあぽんこと西脇彩華との団らんショットをアップした。「鬼は〜外！福は〜内！で南南東 恵方巻き 喋らず飲まず決め込みました」と報告。「青鬼でやらせてもらってまーっす」とつづって2人は鬼の角のカチューシャを装着した。この投稿にフォロワーから