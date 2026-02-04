アメリカで移民取り締まりをめぐる野党側の反発により成立が遅れていた政府の予算が成立し、先月31日から続いていた政府機関の一部閉鎖は解消しました。議会下院は3日、賛成217票・反対214票で連邦政府の予算案を可決しました。ミネソタ州などでの移民取り締まりに反発する野党側に配慮し、移民当局を所管する国土安全保障省については2週間のつなぎ予算となっています。トランプ大統領「連邦政府の無駄な支出を削減した予算を成立