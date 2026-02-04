【レーバークーゼン（ドイツ）共同】サッカーのドイツ・カップは3日、レーバークーゼンで準々決勝1試合が行われ、藤田譲瑠チマらのザンクトパウリはレーバークーゼンに0―3で敗れた。藤田は後半23分までプレーし、安藤智哉はフル出場。J1京都から移籍した原大智は後半35分から出場し、新天地デビューとなった。