日清食品ホールディングスは2月2日開催の経営会議において、日清食品の代表取締役副社長に藤野誠常務取締役経営イノベーション本部長兼マーケティング部管掌が4月1日付で就任する人事を決めた。機構改革（3月11日付）で経営イノベーション本部が経営企画本部に改称され、新役職は代表取締役副社長経営企画本部長となる。中田圭二代表取締役会長は3月31日をもって退任。藤野氏は1969年6月15日生まれ（56歳）。92年3月専修大学経