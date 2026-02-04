明星食品は、6月1日出荷分から即席袋麺、即席カップ麺、即席カップスープの希望小売価格を6〜10％引き上げる。オープンプライス商品は出荷価格を9〜12％アップ。新価格（税別）は、袋麺は「チャルメラ5食パック」シリーズが730円（現行680円）、「中華三昧」シリーズが197 円（同183円）。カップ麺は「一平ちゃん夜店の焼そば」レギュラーが252円（同236円）、「同大盛」が298円（同271円）、「ぶぶか油そば」が300円（同2