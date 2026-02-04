米軍初の全金属製の艦上攻撃機アメリカ海軍歴史遺産司令部は2026年1月31日、第二次世界大戦中に運用された艦上攻撃機TBD「デヴァステイター」の回収および保存に向けたプロジェクトが進行中であると発表しました。【画像】おお、結構原形が残ってる！ これが、海底に眠るTBD「デヴァステイター」ですこのプロジェクトは、海軍歴史遺産司令部とエア・アンド・シー・ヘリテージ財団が共同で実施するもので、マーシャル諸島のジャ