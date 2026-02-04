日本の女子選手として初めてパラリンピックのスノーボード日本代表に選ばれた坂下恵里。パイオニアになる覚悟を決めてからは、環境も変えてチャレンジを続けてきた。義足のスノーボーダーはどんな道を歩んできたのか。坂下 恵里（さかした・えり）｜スノーボード1992年生まれ。静岡県牧之原市出身。長野県在住。2015年に交通事故で左足を切断し、下腿義足で生活する。2020年に競技を始め、世界ランキングはスノーボードクロス９位