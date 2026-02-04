巨人やＭＬＢで活躍した上原浩治さんが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。浪人時代の思いを明かす一幕があった。今回は「浪人を乗り越えた有名人」。１年の浪人を経て大阪体育大に進学した上原さん。東海大仰星高では元ラグビー日本代表の大畑大介氏、日本ハムやＭＬＢで活躍した建山義紀さんと同級生。ＭＣの明石家さんまに「みんな世界に行った」と称賛されると満面の笑みを浮かべた