▼青森県（青森地方気象台・４日５時）【津軽】くもり一時雪か雨【下北】くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・４日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】くもり【沿岸南部】くもり▼宮城県（仙台管区気象台・４日５時）【東部】くもり時々晴れ【西部】くもり▼秋田県（秋田地方気象台・４日５時）【沿岸】くもり時々雨か雪【内陸】くもり時々雨か雪▼山形県（山形地方気象台・４日５時）【村山】くもり後雨か雪【置賜】