オリオールズのカイル・ブラディッシュ投手の年俸調停公聴会が３日（日本時間４日）に行われ、同投手の要求額３５５万ドル（約５億５０００万円）が支持された、とＡＰ通信が伝えた。球団提示は２８７万ドルだった。２９歳の右腕は、２０２４年６月にトミー・ジョン手術を受け、昨年８月２６日に復帰。６試合に先発し１勝１敗、防御率２・５３、３２イニングを投げ４７の三振を奪った。昨季年俸は２３５万ドルだった。現地時