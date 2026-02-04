お笑いコンビ「カミナリ」の竹内まなぶが３日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。浪人時代の思い出を明かす一幕があった。今回は「浪人を乗り越えた有名人」。２浪を経て早大政経学部に合格した経歴を持つまなぶは「浪人中はずっと校歌を歌ってました。合格して入学式で歌うぞ！って」と早大の校歌「都の西北」を歌うことをモチベーションにして受験勉強に励んでいたことを明かした。さら