【ニューヨーク共同】3日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比16銭円安ドル高の1ドル＝155円70〜80銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1813〜23ドル、184円11〜21銭。米政府機関の一部閉鎖が短期間で解消するとの見方から、円売りドル買いがやや優勢だった。