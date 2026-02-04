『スパイダーマン』『死霊のはらわた』シリーズの鬼才サム・ライミ監督の最新作『HELP/復讐島』が公開中だ。もしもパワハラ“クソ上司”と無人島で二人きりになったら？無人島サバイバル生活で、立場逆転を繰り返しながら、誰も予想できない衝撃ラストへと突き進むノンストップ“復讐エンターテインメント”だ。 映画の大部分は主人公のリンダとパワハラ“クソ”上司ブラッドリーの二人きりで進行。無人