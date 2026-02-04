今回、Ray WEB編集部は憧れの人について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は毎日塾で勉強に励む受験生です。ある日塾の先生から「あまり点数が伸びていないね」と言われ……？勉強がうまくいかない上に、飲み物をこぼしてしまった主人公。後ろには男性の影が……？原案：Ray WEB編集部作画：こもとさちライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】受験勉強をしにカフェに行くと...【最悪な事態】が起きて！