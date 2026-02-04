毎年楽しみにしている人も多い、PRONTOの春限定メニューが今年も登場。2026年は、桜のやさしい香りと華やかな見た目が魅力のドリンク3種と、人気スイーツの限定パンケーキがラインナップします。カフェタイムにぴったりなデザート感覚の一杯から、ほっと心ほどけるミルクティーまで、春のひとときを彩るメニューが勢ぞろい。お花見気分を味わいたい日に立ち寄りたくなる内容です♡ パフ