【シンガポール＝井戸田崇志】アジア最大級の航空・防衛見本市「シンガポール・エアショー」が３日に開幕した。防衛装備庁が設置したブースには、関連企業１４社が出展している。日本政府は装備品の輸出拡大による防衛産業の基盤強化を目指す。見本市には、欧米や中国など５０以上の国・地域から１０００社以上が参加する。防衛装備庁の出展は２回目となる。日本勢で注目を集めそうなのが、航空機や船などの警戒・監視に関連