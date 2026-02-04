動画配信サービス「Apple TV」が配信するオリジナルドラマシリーズ『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』のシーズン2の本予告映像と新キーアートが、現地時間3日、米カリフォルニア州サンタモニカで行われた「Apple TV Press Day」にて解禁された。【動画】『モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ』シーズン2、本予告ゴジラとの恐怖と戦う世界に、新シーズンではコングが新たに出現。さらに、異世界への亀裂が開かれ