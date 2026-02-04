【ロンドン共同】サッカーのドイツ1部リーグ、アウクスブルクは3日、C大阪のユースに所属していたFW小野田亮汰（18）を2030年までの契約で獲得したと発表した。練習参加した際に好印象を残したという。小野田は昨年、ユース所属のままトップチームの公式戦に出場できる2種登録となったが、Jリーグ出場はなかった。アウクスブルクを通じ「ドイツでプレーし、いつか1部リーグにステップアップすることが夢だった」とコメントした