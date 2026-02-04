男子ゴルフでサウジアラビアの政府系ファンドが支援する超高額賞金ツアー「LIVゴルフ」の今季大会に、世界ランキングのポイントが付与されることが3日、発表された。AP通信によると、与えられるポイントは上位10位タイまで。4日にリヤドで始まる開幕戦の優勝者が得るポイントは、PGAツアー今季初戦の勝者の約半分と少ないという。世界ランクはメジャー大会の出場資格にも関わってくる。（共同）