演歌歌手津吹みゆ（29）が3日、神奈川・川崎市の坂戸御嶽神社の節分祭に参加して、殺陣を初披露した。昨年から稽古を重ね、刀さばきや所作の美しさ、力強さも加わった迫力あるステージだった。「小さな頃からずっと憧れていた世界。実感したのは殺陣は優しさだということ。実際に相手の呼吸を感じ取ることも大切だと感じました。また、周りを見る力を学ぶことで、普段の生活の視野が広がったと思います。まだまだ未熟ですが、見る