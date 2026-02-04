【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート・ショートトラック日本代表で男子のエース、宮田将吾（日本通運）が3日、試合会場で練習後、取材に応じ「（惨敗した北京五輪の）4年前と比べて仕上がりが全然違う。レースが楽しみ」と意気込んだ。この日が初滑走となった本番会場について「広く感じるし、氷の質は日本に似ている。だいぶいい感触」と笑顔。メダル獲得に向けて「勝つイメージはある」と自信を口に