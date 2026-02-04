【キーウ共同】英紙フィナンシャル・タイムズ（FT）は2日、ロシアとの戦闘終結後のウクライナに提供される「安全の保証」を巡り、ロシアの停戦合意違反に対し、欧米が軍事的対応を含む段階的な措置を講じることでウクライナと合意したと報じた。停戦合意を結ぶに当たっての条件としてロシアが受け入れるかどうかは不明だ。米ロとウクライナは4日、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビで1月に続き3カ国協議を実施する。「安