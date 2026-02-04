【ミラノ共同】アイスホッケー女子の日本代表「スマイルジャパン」が3日、ミラノ・コルティナ冬季五輪の試合会場に隣接するリンクで全体練習を公開し、4大会連続代表で主将の小池詩織（道路建設ペリグリン）は「一人一人がやるべきことを理解しながら取り組めている。いい雰囲気」と話し、チームの一体感に自信を示した。約1時間半で実戦形式の練習も行った。2024年秋に右膝を負傷して手術し、昨年10月に復帰した床秦留可（リ