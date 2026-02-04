現在放送中の『冬のなんかさ、春のなんかね』（日本テレビ系）で杉咲花が演じる土田文菜は、いわゆる「モテ女子」とは明らかに違う質感を持っている。派手な恋愛テクニックを使うわけでもなく、分かりやすく愛想がいいわけでもない。それでも、なぜか人の視線を引き寄せ、気づけば周囲の感情を動かしてしまう……。“なぜか気になる”魅力にあふれた存在だ。 参考：『冬のなんかさ、春のなんかね』は“ふつうの恋愛”を問い直す