トーシンは2月4日〜3月31日の期間、「雪ミク（初音ミク）」フェスティバル「SNOW MIKU 2026」とのコラボによる、2026年デザイン「SNOW MIKU」限定商品の先行発売や、「雪ミク」のデザインをあしらったノベルティ配布などを、同社の運営するカプセルトイ専門店「＃C-pla」の、北海道店舗限定で実施する。●ノベルティ配布などのキャンペーンを実施「SNOW MIKU 2026」は、「初音ミク」を企画・開発したクリプトン・フューチャー