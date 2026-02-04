4日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比520円安の5万4100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 56496.01円ボリンジャーバンド3σ 55296.54円ボリンジャーバンド2σ 54720.66円3日日経平均株価現物終値 54100.00円4日夜間取引終値 54097.07円ボリンジャーバンド1σ 53610.00円5日移動平均 53520.00円一目均衡表・転換線 5289