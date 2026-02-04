4日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比3ポイント安の3642.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3794.33ポイントボリンジャーバンド3σ 3717.91ポイントボリンジャーバンド2σ 3645.84ポイント3日TOPIX現物終値 3642.50ポイント4日夜間取引終値 3641.48ポイントボリンジャーバンド1σ 3588.10ポイント5日移動平均 3571.00