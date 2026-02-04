4日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 765.14ポイントボリンジャーバンド3σ 746.44ポイントボリンジャーバンド2σ 727.74ポイントボリンジャーバンド1σ 723.95ポイント200日移動平均 715.44ポイント3日東証グロース市場250指数現物終値 7