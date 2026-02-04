町田の昌子源「サポーターの皆さんがどれくらい来るかというのも楽しみです」FC町田ゼルビアのDF昌子源は昨季、キャプテンとしてクラブ初タイトルとなる天皇杯優勝へと導いた。個人としてもJ1リーグ全38試合にフルタイムで出場し、ACLエリートを含むカップ戦を合わせると公式戦52試合中50試合に出場した鉄人ぶり。今季も主将を務める33歳に、インタビューで思いを聞いた。（取材・文＝FOOTBALL ZONE編集部・工藤慶大／全3回の1回