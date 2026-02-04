鹿島・鬼木監督は川崎時代に2度の連覇を経験J1・鹿島アントラーズの鬼木達監督が2月3日、公開練習後に取材に応じ、“連覇”へ自信を見せた。昨季は就任1年目ながらJ1王者に導いた指揮官。J1百年構想リーグは特別大会のためリーグ戦とは別扱いになるが、王者として臨む新シーズンに向けて「難しいということは正直そんなにはないです」と明かした。川崎を率いていた2017年に初優勝すると、翌2018年に連覇を達成。2020年、2021年